الليلة.. ريهام عبد الغفور تكشف النقاب عن أجرأ دور قدمته

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم السبت على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة ريهام عبد الغفور في حوار فنى شيق والكشف عن عدد من الأسرار التى تذاع لأول مرة.



وتفتح ريهام قلبها لبرنامج واحد من الناس وتكشف عن دورها المختلف والجميل فى حلقات ربع قيراط، وكيف تصدر التريند على السوشيال ميديا طول عرض الحلقات؟

وهل الخيانة التي تعرضت لها بطلة العمل التي تجسدها حدثت بالفعل معها؟

كما تتطرق إلى الحديث عن أجرأ دور قدمته حتى الآن وما الدور التي تتمني تقديمه؟.



كما تجيب عن الاتهامات التي توجه لها بأنها طيبة زيادة عن اللزوم وهذا أثر على عملها، وعن عشقها لأسرتها وحبها الشديد لهم، وحبها للمطبخ وكيف قامت بتأليف كتب عن الطبخ.

وعن الدور التي قدمته وتشعر أنها ظلمت بسببه، وهل مسلسل الرحلة مع باسل خياط أصابها بالاكتئاب لمدة طويلة.

وفي الختام تكشف النقاب عن الأعمال الجديدة اللى تستعد لتصويرها الفترة المقبلة، والفيلم القصير من بطولتها والذي سيعرض بمهرجان القاهرة السينمائي.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت على شاشة الحياة.