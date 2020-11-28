تركى آل الشيخ وسعد الصغير أبرزهم.. شاهد.. أغانٍ فى حب الأهلى بعد تتويجه بالبطولة التاسعة

حرص عدد من المطربين على الاحتفال بالنادى الأهلى عقب حصوله على البطولة التاسعة من دورى أبطال أفريقيا، والتى كانت على حساب نادى الزمالك، وكان عدد من الفنانين طرح أغنيات للاحتفال مع جماهير الأهلى بالبطولة الغالية.

و فى هذا التقرير، نرصد أبرز النجوم الذين طرحوا أغانى للنادى الأهلى للاحتفال بالبطولة التاسعة.



تركى آل الشيخ:

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. ونشر تركي آل الشيخ فيديو إهداء للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أغنية بعنوان "إهداء لجمهور النادي الأهلي الحبيب".

الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما، ورؤية فنية حمادة إسماعيل، وإخراج بهاء العزب.

حجازى متقال:

وحرص المطرب حجازى متقال على الاحتفال بفوز الأهلى بالبطولة التاسعة من دورى أبطال أفريقيا من خلال طرحه أغنية بعنوان "الـ ٩ يا أهلي حبيب الملايين".

سعد الصغير:

كما قدم سعد الصغير أغنية بعنوان "ملوك أفريقيا" ليهديها للنادى الأهلى بعد التتويج بطلا لأفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه.

الأغنية من كلمات إسلام خليل وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع شيبسي وميدو مزيكا.

لقاء سويدان:

بينما احتفلت الفنانة لقاء سويدان على طريقتها الخاصة بفوز النادى الأهلى من خلال تقديمها أغنية بعنوان "أهلاوى وبس".



الأغنية من كلمات عبد المنعم طه، وألحان وليد الحسيني، وتوزيع حمادة الحسيني، وإخراج خالد نور الدين.

عيسى:

وقدم المطرب عيسى اغنية "أهلي" ليهديها للنادي الأهلي بهذه المناسبة.

الأغنية فكرة وكلمات ضياء لبن، ألحان وتوزيع عيسى، هندسة صوتية، تسجيل، ميكس، وماستر جورج يعقوب، والفيديو من إخراج صلاح مدحت.