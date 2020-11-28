"ضي" ينشر صور الأعمال التشكيلية لمهرجان "ما بعد الكورونا" قبل ساعات من إفتتاحه

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" عددا من أبرز الأعمال التشكيلية المشاركة فى مسابقة مهرجان "ما بعد الكورونا"، الذي يفتتحه الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، فى السابعة من مساء اليوم السبت 28 نوفمبر الجاري.

واجتمعت مساء أمس الجمعة لجنة تحكيم الفن التشكيلي لاختيار الأعمال الفنية الفائزة فى هذا الفرع، بعد إكتمال التحكيم فى الشعر والقصة القصيرة والموسيقى، فيما تعلن إدارة المهرجان أسماء الفائزين بجوائزه وقيمتها 750 ألف جنيه، مساء اليوم السبت.

وكشفت لجنة التحكيم عن أن القائمة القصيرة لأعمال الفن التشكيلي التي سيتم اختيار الفائزين منها للترشح لجوائز المهرجان، تضم في التصوير والرسم والنحت والخزف إيهاب لطفي وشاكر إدريسي وآلاء محمد ومحمد تهامي وفارس أحمد وعبد الله حماس ومحمد الرباط ونهار مرزوق وهاني مجلي وتقي عمر وإبراهيم عطار وأحمد سليمان ورياض حمدون وأحمد شعبان ومرفت الشاذلي وعاطف أحمد وأسماء بخيت وكمال عبد الجواد.

وفي مجال النحت والخزف سيتم الاختيار من بين أعمال المشاركين أحمد سعيد وأحمد عمر وهاني مندور وكمال السماك وعمار سعيد وسلمي الجندي وإبراهيم صابر ورمضان خميس ومحمد الصياد وزينب صبحي ومحمود سالم ومونيكا عياد وعماد أغا.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" إن المهرجان يضم أعمالا متنافسة من إنتاج الفنانين والأدباء والموسيقيين، المصريين والسعوديين والعرب المقيمين فى البلدين، التى أنتجوها خلال فترة الحظر، ويقام برعاية مؤسسة الزاهدية للثقافة والإبداع، ويتنافس خلاله ثلاثمائة متسابق بعد الفرز الأخير لكافة الأعمال، فيما يشارك عدد من كبار الفنانين بأعمال خارج المنافسة.

وتشكلت لجنة تحكيم الفن التشكيلي برئاسة الفنان محمد عبلة وعضوية الفنانين سمير الدهام وطارق الكومي والدكتور عادل ثروت والدكتور سعيد بدر.

تستمر فعاليات مهرجان "ما بعد الكورونا" لمدة 20 يوما، بحضور عدد من الفنانين والنقاد والشخصيات العامة والعربية والشباب.