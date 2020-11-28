يارا الجندي تقدم مهرجان "Wedding day Egypt ١٢ ديسمبر

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار التحضيرات القوية التي يضعها مهرجان " Wedding Day Egypt" في دورته السادسة قررت إدارة المهرجان برئاسة ميرنا محمد شعبان اختيار الإعلامية يارا الجندي بتقديم المهرجان التي تبدأ فعالياته الاعلان عن جوائز المهرجان بتكريم نجوم الوسط الفني والإعلامي وذلك يوم ١٢-١٢-٢٠٢٠ المقام بأحدي الفنادق الكبري بمصر الجديدة ويقام عرض فاشون شو خلال المهرجان .

يكرم المهرجان كوكبة كبيرة من الفنانين والإعلاميين الذين تألقوا في عام ٢٠٢٠ في الدراما التلفزيونية والسينما علي مدار العام ونالوا استحسان الجمهور والنقاد في مصر والوطن العربي.

وقد شهد المهرجان في دوراته الماضية العديد من النجوم وفاء عامر وريم البارودي ورزان مغربي ومحمود العسيلي والمطرب أحمد جمال وغيرهم من النجوم .