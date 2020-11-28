اليوم .. الكويت تطلق معرضها الـ 45 للكتاب إلكترونيا

الكويت ـ “الوطن” :

يقيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت من اليوم وحتى 28 ديسمبر المقبل معرض الكويت للكتاب في دورته الـ(45) بالنظام الإلكتروني بشراكة استراتيجية ودعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بمشاركة أكثر من 60 دار نشر نتج عنها وجود أكثر من 4400 عنوان لكتب صادرة عن دور نشر كويتية وعربية وعالمية وبالإضافة إلى كافة إصدارات ومطبوعات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومؤسسة التقدم العلمي.

وحول ذلك قال كامل سليمان العبدالجليل أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بأن الأمانة العامة للمجلس ممثلة بقطاع الثقافة عملت على استمرار التواصل مع جمهور معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي يعد ثاني معرض كتاب بعد معرض القاهرة الدولي، وبالنظر إلى الحالة العالمية التي نعيشها بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من فرض احترازات صحية مستحقة في معظم دول العالم جعلتنا نوائم بين ضرورة الإلتزام بها وبين أهمية أن تستمر فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب ليواصل تسلسله الـ 45 لهذا العام إلكترونياً، إلى جانب التأكيد على عزم الأمانة العامة في التواصل مع جماهير المعرض من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف العبدالجليل (ستكون عملية البحث والاطلاع والشراء متاحة إلكترونياً طوال مدة المعرض وعلى مدار 24 ساعة يومياً)

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