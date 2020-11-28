2.18 مليار دولار ثمن دار نشر سيمون أند شوستر الأميركية

واشنطن ـ العمانية: أعلنت المجموعة الإعلامية الأميركية “فياكوم سي بي اس” انها ستبيع دار النشر التي تملكها “سيمون أند شوستر” إلى دار “بنغوين راندوم هاوس” المنافسة مقابل 2.18 مليار دولار، ما يمهد الطريق لتشكّل عملاق في عالم النشر.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية تتعامل “سيمون أند شوستر” مع أسماء كبيرة في عالم الكتابة مثل ستيفن كينغ ودوريس كيرنز غودوين، في حين أن كتب باراك وميشيل اوباما وجون غريشام نشرتها “بنغوين راندوم هاوس” التابعة لشركة بيرتلسمان الألمانية. وقالت “فياكوم سي بي اس” في بيان ” إن هذه الصفقة نتاج مزاد تنافسي للغاية جذب اهتمام مهتمين بالشراء من حول العالم، ما يعكس مكانة سيمون أند شوستر كإحدى العلامات التجارية الأكثر شهرة في عالم النشر في العالم”. ومجموعة “فياكوم سي بي اس” التي تملك سلسلة من الشبكات التلفزيونية مثل “سي بي اس” و”ام تي في” و”كوميدي سنترال” و”نكلوديون” و”شوتايم” إضافة إلى شركتي باراماونت وميراماكس السينمائيتين، لم تعد تنظر إلى وحدة النشر ضمن تكتلها باعتبارها أولوية وأعربت منذ أشهر عن رغبتها ببيعها. وكشفت “فياكوم سي بي اس” انها ستستخدم العائدات للاستثمار في أولويات استراتيجية أخرى لتحقيق النمو، من بينها البث التدفقي ودفع أرباح أسهمها لخفض ديونها. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة عام 2021، لكنها لا تزال تحتاج إلى موافقة هيئة مكافحة الاحتكار الأميركية. وفي حال اتمامها سوف تستمر “سيمون أند شوستر” بالعمل باستقلالية لكن تحت مظلة “بنغوين راندوم هاوس”، وسيحافظ رئيسها التنفيذي جوناثان كارب على موقعه.