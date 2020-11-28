“كأسك يا سقراط” .. تحصد جائزة أفضل عرض متكامل في “الركح” التونسي

مسقط ـ الوطن:

حصد عرض “كأسك يا سقراط” للشاعر والكاتب عبدالرزّاق الربيعي، والمخرج الجزائري لحسن بتقة، جائزة أفضل عرض متكامل في المهرجان الدولي الركح الذهبي الذي احتضنته مدينة المهدية في تونس، بعد إجراء تصفيات شاركت فيها 18دولة، والعرض من أداء مناع صحراوي، فريد مجدل، دبلوم يوسف، حاجي سليم، ديلمي منصف الحق، بديار عبد النور، عمرون عبد الحق وفي العارضة التقنية بوترعة لعريبي، الكوروغراف سهيل شبلي عادل فرجاوي.

عن النص، يقول الكاتب الربيعي” تستلهم مسرحيتي ” كأسك يا سقراط” وهي المسرحيّة الوحيدة التي كتبتها شعرا، من نهاية ” سقراط” التراجيدية، الذي جعلته نموذجا للمثقف الحرّ، من القيود التي تحدّ من التفكير، وتجرّعه كأس السم بعد أن وجهت له محكمة أثينا عددا من التهم الباطلة، من بينها إفساد عقول الشباب، لكن محاميا من عصرنا يتقدّم بطلب لإعادة محاكمته، وإنصافه لكنه يلقى المصير نفسه، فمحنة المثقف واحدة في كل الأزمان، وهذا النص قدّم عدة مرات من بينها في أيام الشارقة المسرحية ٢٠٠٤، وأخرجه الراحل محمد شيخ زبير، ثم جرى عرضه في الجزائر وقدّم لأكثر من ٤٠ عرضا للمخرج لحسن بتقة تونس، والمغرب، وفاز بالجائزة الذهبية كأفضل عرض متكامل في فعاليات الأيام الوطنية الثالثة “عز الدين مجوبي” للمسرح ببلدية عزابة، كذلك عرض في جامعة السلطان قابوس، وكلية التربية بعبري من اخراج وداد البادي وإشراف د.غالب المطلبي، ويأتي هذا الفوز ليضيف إلى رصيد النص نقطة مضيئة جديدة.