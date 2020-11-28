خميس المحاربي يدشن كتابه المصوّر “عمان .. قوافي من السماء “

مسقط ـ الوطن:

دشن المصور خميس المحاربي مؤخرا، كتابه الفني التوثيقي (عمان .. قوافي من السماء) تحت رعاية معالي السيد ابراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم وذلك بمقر الجمعية العمانية للتصوير الضوئي.

صاحب حفل تدشين الكتاب معرض للمصور المحاربي تضمن 26 صورة استعرضت جمال ملامح الحياة في السلطنة وتنوع وسحر الطبيعة الغناء، ويُعَدُّ أول كتاب يصدر في السلطنة يبرز جمال الطبيعة والتاريخ العريق والحاضر المشرق لجميع الولايات العمانية الواحدة والستين من خلال الصور الجوية التي صُوِّرت من خلال التحليق الجوي بالطائرة العمودية.

تحتوي صفحات الكتاب على 645 صورة تم تصويرها بالتحليق الجوي على امتداد 23 سنة، وضم الكتاب أقدم صورة تم تصويرها في عام١٩٩٠ من خلال رحلات السفر الى صلالة فيما استغرق التحضير للإعداد للكتاب مدة ٣سنوات.

وقال المحاربي عن فكرة إصدار كتاب مصور (عمان .. قوافي من السماء) : هي لم تكن وليدة اللحظة حيث ولدت الفكرة منذ أول تحليق بالطائرة العمودية التابعة لطيران شرطة عمان السلطانية في رحلة انقاذ من تأثر السلطنة بالأنواء المناخية في عام 1997 وبعد هذه التجربة توهجت جهود كثيرة ساهمت بفعالية أن يرى هذا الكتاب النور بعد اثنين وعشرين عاما من أول تحليق، وبكل امتنان فإني أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري لقيادة سلاح الجو السلطاني العماني، مع خالص التقدير والامتنان على التعاون الذي لمسته من قادة قواعد سلاح الجو السلطاني العماني، ولإدارة طيران شرطة عمان السلطانية، وللطيران السلطاني بديوان البلاط السلطاني، على تلك الساعات واللحظات الجميلة التي حلقت فيها معهم. لقد سطرت مهام التصوير الجوي أجمل ذكريات برفقة عدساتي الصغيرة في الأجواء العمانية وعبر المساحات الضوئية، وأنا أعيش أجمل اللحظات المفعمة بالفخر والبهجة بالتحليق مع نسور عمان الأوفياء، وهم يؤدون مهامهم بكل دقة واتقان، حيث لا تخلو من المفاجآت والإثارة التي تصاحب تلك المهام، فكل الشكر والامتنان إلى نسور عمان الأوفياء.