بالأحضان.. ياسمين عبد العزيز تستعيد ذكرياتها مع منى زكي

وتشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز، دائما صور تجمعها بالفنانة منى زكي مما يوثق علاقتهم الجيدة ببعض كما احتفلت أيضا بعيد ميلادها من خلال مشاركتها صورة وكتبت تعليقا قائله: "عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع كريم فهمي وشريف منير وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية هذا العام.