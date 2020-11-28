"بعتذرلك بس موقفي متغيرش".. أحمد فهمي يوجه رسالة غريبة لشيكابالا عقب تعرضه للتنمر

وكتب "فهمي" قائلا: "رغم خلافي معاه الشديد ومفيش صلح من بعيد ولا قريب بيني وبينه لكن موضوع الكلب والفيديو دا حاجة عنصرية جدا الصراحة ومنظر بشع احنا جمهور كبير ومحترم وبتقول على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا الاعتذار من اللقطة ديه واجب بعتذرلك لكن موقفي منك لن يتغير".