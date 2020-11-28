حكاية أغنية.. "خد بإيدي" آخر ما غنت شادية وسبب إعتزالها

القاهرة - محمد ابراهيم - حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع ذكرى وفاة دلوعة الشاشة الفنانة الكبيرة شادية، وواحدة من أغانيها "خد بإيدي".

قدمت شادية، أغنية "خد بإيدي"، في نوفمبر عام 1986، على مسرح الجمهورية ضمن احتفالات الليلة المحمدية، بمشاعر جياشة، حيث بكت أمام الجميع بدرجة شديدة وكأنها تطلب العفو والمساعدة من الله عز وجل، وهي من كلمات الشاعرة علية الجعار، وألحان الموسيقار عبدالمنعم البارودي.

لم تكن قد قررت الاعتزال قبل صعودها على خشبة المسرح ولكنها كانت في الاتجاه ده، وأعلنت شادية قرار الاعتزال.