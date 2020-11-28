صبري فواز يدعم شيكابالا عقب تعرضه للتنمر بهذه الرسالة

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان صبري فواز رسالة للاعب نادي الزمالك شيكابالا بسبب تعرضه للتنمر عقب مباراة الأهلي والزمالك أمس والتي انتهت بفوز الأهلي على الزمالك.

وكتب "فواز" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "شيكابالا من أكثر اللاعبين موهبة.. كامل المحبة والاحترام من قلب أهلاوى بيقدر المواهب".

وكان آخر أعمال صبري فواز هو مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض عبر منصة "شاهد"، ومن بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.