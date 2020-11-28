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"أرفض التطاول عليه".. إبهاب فهمي يدعم شيكابالا عقب تعرضه للتنمر

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان إيهاب فهمي رسالة دعم للاعب نادي الزمالك شيكابالا عقب تعرضه للتنمر بسبب مباراة نهائي أفريقيا أمس التي جمعت نادي الأهلي والزمالك وانتهت المباراه بفوز النادي الأهلي.

وقال "فهمي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "شيكابالا لاعب موهوب أرفض كل أشكال التطاول عليه من أهلاوى بنعشق الأهلى".

يذكر أن آخر أعمال إيهاب فهمي مشاركته في فيلم "زنزانة 7" والذي شارك به عدد كبير من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه بدور عرض السينمات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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