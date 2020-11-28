"أرفض التطاول عليه".. إبهاب فهمي يدعم شيكابالا عقب تعرضه للتنمر

يذكر أن آخر أعمال إيهاب فهمي مشاركته في فيلم "زنزانة 7" والذي شارك به عدد كبير من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه بدور عرض السينمات.

وقال "فهمي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "شيكابالا لاعب موهوب أرفض كل أشكال التطاول عليه من أهلاوى بنعشق الأهلى".

محمد يوسف

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