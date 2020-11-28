نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بدير يفوض اشرف عبد العزيز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اساءة الإعلامية الكويتية مي العيدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان أحمد بدير بتفويض أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان .

ونشر عبد العزيز بيان إعلامي عبر صفحته علي فيس بوك قائلا: "يعلن مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الفنان القدير أحمد بدير بأنه جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظيه في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام mayl3eidankwt وقيام معظم المواقع الالكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمر وسب في حق الفنان القدير / أحمد بدير ."