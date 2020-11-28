فيديو حلا الترك:"أغنية "شتبي مني" تتكلم عن السلبيات التي مررت بها في حياتي"

حلا الترك الفنان البحرينية الشابة بعد النجاح الكبير الذي حققه فيديو كليب أغنية "شتبي مني" في الأيام الماضية، كشفت عن بعض تفاصيل هذا العمل الجديد وما يمثله بالنسبة لها.

حلا الترك: "شتبي مني" تمثل ما هو سلبي عني وعن حياتي

حلا الترك ظهرت في بث مباشر عبر إحدى حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي تلقت فيه بعض الأسئلة من متابعيها والتي كان من بينها سؤال عن أغنية "شتبي مني" التي طرحتها عبر "يوتيوب" في الفترة الأخيرة، حلا الترك أوضحت أن الأغنية تعبر بشكل ما عن الأشياء السلبية التي مرت بها في حياتها، وأن "شتبي مني" تكشف كذلك عن أن هناك ظروف صعبة واجهتها في حياتها فقالت حلا الترك: "أغنية (شتبي مني) دوت الخليج تمثل كل شيء سلبي في حياتي، ما اريد أن اقوله في الأغنية أن حياتي لا تسير بشكل جيد، وكلماتها تظهر ذلك".

حلا الترك تعتذر لمتابعيها بسبب توترها

حلا الترك ظهرت في الفيديو وعلامات التوتر تسيطر عليها مما جعلها تقدم اعتذارها لمتابعيها وتكشف لهم أن سبب هذا التوتر يعود إلى عدم ظهورها بشكل مستمر في بث مباشر، لذلك كانت بعض الإجابات التي قدمتها ليست كاملة، كما طلبت من المتابعين تحمل ذلك وتفهمه، فقالت حلا الترك: "أنا اسفة يا جماعة لأنني متوترة قليلا، فارجوكوا اتحملوني لأنني من فترة طويلة لم أظهر في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي".

حلا الترك قد طرحت أغنية " شتبي مني" عبر القناة الرسمية لشركة "بلاتينوم ريكوردز" على "يوتيوب" والأغنية الجديدة من كلمات فراس الحبيب، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد، الأغنية حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها بساعات قليلة حيث بلغ عدد مشاهدتها حتى الآن أكثر من 3 مليون و200 ألف مشاهدة، وتظهر الفنانة البحرينية الشابة في الكليب بشكل مغاير ومختلف عن أعمالها السابقة، مما جعل العديد من متابعيها يشيدون باللوك الجديد لحلا الترك.

حلا الترك ضيفة على برنامج "صدى الملاعب"

حلا الترك حلت ضيفة على برنامج "صدى الملاعب" وأجابت خلال الحلقة عن العديد من الأسئلة حول مستقبلها ودراستها، فسألها الإعلامي مصطفى الآغا عن هدفها في الحياة وعما تصبو إليه قائلا لها "ماذا تريدين من الحياة؟ أن ترقصي ؟ تغني ؟ ... تمتلكين مصنعا؟ يصبح لديك نقود؟" لتجيب حلا الترك بأسلوب ذكي وتختصر هذه الأهداف وتقول له بأنها تريد تحقيق النجاح في حياتها على مختلف الأصعدة سواءً في المجال الدراسي والفني.