والد نور الغندور يحتفظ بخصلة شعرها منذ 23 عاما والجمهور يشكك..فيديو وصور

نور الغندور باتت حديث الجمهور بعدما كشفت عن المفاجأة التي احتفط بها والدها لها خلال السنوات الماضية، وهي خصلة شعر عمرها ما يقارب الـ23 عاما من طفولتها.

خصلة شعر لنور الغندور عمرها 23 عام

نور الغندور تداول لها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو وهي تكشف عن خصلة شعر منذ طفولته في عمر الـ4 سنوات، واحتفظ بها والدها طوال هذه الفترة الطويلة من أجل ابنته وتحديدا منذ مارس 1998 أي ما يقارب الـ23 عاما، نور الغندور أكدت انها لم تستطع أن تصدق هذه المفاجأة، لكونها تكشف عن العلاقة القوية التي تجمعها بوالدها منذ أن كانت طفلة وعلقت نور الغندور على الفيديو الذي نشرته فكتبت: "لا استطيع أن أصدق ذلك والدي احتفظ بخصلة شعري كل هذه السنوات واعطها لي".

الجمهور يشيد بموقف والد نور الغندور

نور الغندور أشاد قطاع واسع من الجمهور بمشاعر والدها إتجاهها حيث أكد بعضهم أن احتفاظه بخصلة شعر ابنته منذ طفولتها دليل على رغبته في تسجيل كل لحظة في عمر ابنته والاحتفاظ كذلك بذكرى منها، بينما هاجم البعض الفنانة المصرية المقيمة في الكويت وشكك في حقيقة هذا الموقف فكتب أحد المتابعين: "4 سنوات وبالنعومة واللمعة دي"، نور الغندور قد تعرضت كذلك خلال الفترة الأخيرة لموجة من الهجوم عليها بسبب مظهرها الجديد، واعتبر البعض أن نور الغندور قد بالغت في تغير ملامحها.

"دفعة بيروت" أحدث أعمال الفنانة نور الغندور

نور الغندور خلال الآونة الأخيرة قد ردت بشكل متواصل عن الشائعات التي تناولت علاقتها بمهند الحمدي وحسمت الجدل المتواصل عن وجود علاقة حب تجمعهما وذلك قبل أن يعلن الفنان السعودي ارتباطه خلال الأيام الماضية، حيث أكدت نور الغندور أن مهند الحمدي يعد بمثابة أخ لها فقالت في لقاء مع برنامج " mbc trending" المعروض على شاشة قناة "mbc 4": "هناك ما يردد وجود علاقة مع مهند الحمدي لكن أؤكد أنه صديق مفضل وهو بمثابة أخي، وهو أيضا زميل عمل، وعلى الصعيد الشخصي أنا بحبه جدا، فهو شخص أتحدث معه بشكل مستمر وهناك نوع من الألفة بيننا لذلك نجحنا في تقديم الأدوار معا، وأحب الجمهور نور الغندور ومهند الحمدي كثنائي".

"دفعة بيروت" هو آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة نور الغندور وتعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.