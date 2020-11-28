الحقيقة وراء صور عمرو دياب مع إيمي سالم بعد جدل ارتباطهما..دينا الشربيني حاضرة!

أزمة عمرو دياب ودينا الشربيني التي لا تزال محط اهتمام وتساؤلات من قبل المتابعين ومحبي الثنائي، لكن دخل على خط هذه الأزمة الفنانة المصرية إيمي سالم التي روج البعض شائعات ارتباطها بالهضبة.

شائعات حول ارتباط عمرو دياب بالفنانة إيمي سالم

عمرو دياب وإيمي سالم انتشرت خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الصور التي تجمعهما معا في أكثر من مناسبة، الصورة حظت باهتمام واسع وانتشرت بعض الشائعات حول أن هناك مشروع ارتباط بين الفنانة المصرية وعمرو دياب، وذلك بعد فترة قصيرة من أنباء انفصال النجم المصري عن الفنانة دينا الشربيني التي لم تعلق بأي شكل من الاشكال عن هذه الأزمة طوال الفترة الماضية.

حقيقة صور عمرو دياب وإيمي سالم

إيمي سالم وعمرو دياب ظهرا في صور تجمعهما لكن هذه الصور ليست بالجديدة وأنها لم تلتقط بعد أنباء أزمة عمرو دياب ودينا الشربيني بل دوت الخليج صور قديمة وموجودة بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات، بل أن بعضها التقط في وجود الفنانة دينا الشربيني، مما يعني أن هذه الصور لا يمكن جعلها دليل على وجود ارتباط بين الثنائي كما يروج البعض، فالصورة التي ظهرت فيها إيمي سالم بجوار عمرو دياب والمنتج تامر مرسي نشرتها الفنانة المصرية في عام 2018، كما نشرت إيمي سالم مجموعة صور كذلك تجمعها مع عمرو دياب في مناسبات كانت تتواجد بها الفنانة دينا الشربيني، وأيضا التقطت صور معها، كما اعتادت الفنانة إيمي سالم على نشر العديد من الصور التي تجمعها بزملائها في الوسط الفني عبر حسابها على "انستجرام"، يذكر أن الفنانة إيمي سالم لديها 3 أبناء من زوجها السابق غسان المولى.

خلاف دينا الشربيني مع الفنان عمرو دياب

عمرو دياب لم يعلق حتى الآن عن ما يتردد حول خلافه مع دينا الشربيني كما لم يعلق كذلك أي من أفراد أسرة المطرب المصري على قصة انفصاله إلا أن حساب يحمل اسم نور عمرو دياب، ابنة الهضبة قد أثار الجدل بعدما نشر صورة تجمع كل من عمرو دياب ودينا الشربيني، مما جعل البعض يعتقد أن هناك بوادر لحل الأزمة بين الثنائي الذي لم يقم أي منهما بأي موقف يظهر وجود خلاف حيث لم يحذف أي منهما الصور التي تجمعهما على وسائل التواصل الاجتماعي كما لم تلغ دينا الشربيني متابعة أي من أبناء الهضبة عبر "انستجرام" وهم عبدالله وكنزي وجانا ونور، إضافة إلى زينة عاشور وشيرين، الزوجتين السابقتين لعمرو دياب.