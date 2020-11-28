بدور البراهيم تصف عبدالرحمن المطيري بأنه أجمل شاب خليجي والأخير يصدمها برده ..بالفيديو

بدور البراهيم عادت الى تصدر الترند وإثارة الجدل بأحدث تصريح لها وصفت فيه تصف مواطنها عبدالرحمن المطيري بأنه أجمل شاب خليجي على السوشيال ميديا والأخير يصدمها برده... اليكم التفاصيل.

بدور البراهيم تصف عبدالرحمن المطيري بأنه أجمل شاب خليجي

الفاشينيستا السعودية وخبيرة التجميل بدور البراهيم ظهرت بأحدث مقطع متداول لها عبر السوشيال ميديا وهي تتغزل بمواطنها السعودي عبد الرحمن المطيري حيث وصفته بأنه أوسم شاب خليجي على السوشيال ميديا.

وقالت بدور البراهيم في مقطع فيديو اطلت به على حسابها على سناب شات :"بالنسبة لي أوسم شاب خليجي في السوشال ميديا هو عبد الرحمن المطيري شكل ومحتوى وأخلاق ولو أكون لجنة تحكيم بختار عبد الرحمن المطيري بلا وجه الزيتونة بلا هم" في إشارة منها الى الفنان مهند الحمدي الذي وصف نفسه بأنه أوسم شاب في الخليج.

وطلبت بدور البراهيم من الجمهور عدم تفسير كلامها بأنها ترغب بالزواج من عبد الرحمن المطيري ووصفته بأنها تعتبره بمثابة الأخ، وبأنه مثال الرجل السعودي،

عبد الرحمن المطيري يرد على بدور البراهيمي

عبد الرحمن المطيري من جهته علّق على كلام مواطنته بدور البراهيمي برد صادم جداً حيث ظهر مع مجموعة من أصدقائه وهم ينقلون له كلام الأخيرة، فقال ردا عليها بأنه سيدفع 20 ألف ريال مهرا لها، بعد أن قال له أحد أصدقائه إن مهرها 2 مليون ريال سعودي، ما جعل الجمهور يشيد برده.

بدور البراهيم وطلبها مهر مليوني ريال سعودي

بدور البراهيم كانت قد حلت ضيفة على برنامج "طارق شو" الذي يقدمه الإعلامي طارق الحربي عبر شاشة روتانا خليجية، وتحدثت بدور خلال اللقاء عنسبب طلبها مهر مليوني ريال سعودي في حال زواجها مجددًا، ولفتت إلى أن هذا التصريح كان بمثابة رد مبالغ فيه على واحدة من مشاهير السوشيال ميديا التي طلبت أن تزوجها برجل من خلال إطلاق هاشتاج يحمل اسمها، وهو ما تسبب في غضب بدور التي أطلقت هذا التصريح وقتها.

ولفتت بدور البراهيم إلى أنها لم يهمها المهر سواء كان كبيرًا أو صغيرًا وأنها قصدت فقط الرد على من حاولت تزويجها عن طريق الهاشتاج، بأسلوب مبالغ فيه كأسلوبها، وأكدت بدور أيضًا أنها لا تفكر حاليًا في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، بعد فشل تجربتها السابقة، لكنها أكدت أنها تتمنى في حال قررت الزواج مجددًا، أن تتزوج برجل صادق، وتابعت: "أنا أهم شيء عندي يكون إنسان صادق يخاف الله، أما مسألة المبالغ الملايين والقصور والسيارات ما تهمني".