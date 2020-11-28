فيديو رقص أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا في حفل عيد ميلاده

هنادي مهنا فاجئت زوجها الفنان أحمد خالد صالح باحتفال حافل بعيد ميلاده الـ28 بعد عودتهما من شهر العسل، كما خطف الثنائي الأنظار برقصهما معا أثناء الحفل.

هنادي مهنا تفاجئ أحمد خالد صالح بحفل عيد ميلاده

هنادي مهنا نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة فيديوهات من حفل عيد ميلاد زوجها الفنان أحمد خالد صالح، والذي أقامته بعد عودتهما من شهر العسل، هنادي مهنا ظهرت في الفيديو وهي تستعد لمفاجأة الفنان المصري لحظة دخوله للمنزل بعدما قامت بدعوة العديد من أصدقائهما لحضور الحفل، أحمد خالد صالح استقبل المفاجأة برقصة طريفة كما احتضن زوجته هنادي مهنا على أنغام أغنية عيد الميلاد الشهيرة "إنزل يا جميل" لوليد توفيق، كما زينت كعكة عيد الميلاد بمجموعة صور لأبرز الأدوار التي قدمها الفنان أحمد خالد صالح خلال مسيرته الفنية.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يرقصان في عيد ميلاده

أحمد خالد صالح رقص كذلك مع هنادي مهنا لحظة إطفاء شموع عيد الميلاد وكان بجوارهما الموسيقار هاني مهنا، كما تواجد في الحفل مجموعة من أصدقاء الفنان أحمد خالد صالح منهم الفنان محمد جمعة ومقدم البرامج شريف نور الدين، احتفال الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها قد سبقه كذلك احتفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي برسالة رومانسية نشرتها عبر حسابها على "انستجرام" منذ أيام فكتبت: "أتمنى أن يكون هذا أسعد أعياد ميلادك، عيد ميلاد سعيد لزوجي وصديقي المفضل وابني الأول، أتمنى أن تكون أيامك مليئة بالحب والسعادة والنجاح. بارك الله فيك واعطاك كل ما تتمناه بل وأكثر لأنك تستحق العالم. أحبك يا كل ما لدي"، وكان الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا قد احتفلا بزفافهما في شهر نوفمبر الجاري وسط حضور كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة.

أهم الأعمال الجديدة التي يشارك في بطولتها أحمد خالد صالح

أحمد خالد صالح يستعد خلال الفترة الحالية للعودة لتصوير العديد من الاعمال الدرامية والتي من أهمها مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2021، كما يشارك كذلك في مسلسل "أنصاف مجانين" مع كل من الفنانة أسماء جلال، وصدقي صخر، ومحمد عبدالعظيم، وديانا هشام، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي حامد، كما يشارك أحمد خالد صالح في فيلم "العارف:عودة يونس" مع كل من الفنان أحمد عز وأحمد فهمي، كما تستعد الفنانة هنادي مهنا لعرض أحدث أعمالها "بيضة دهب" قريبا والذي من المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية.