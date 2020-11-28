مصمم فلتر علمي "مصر والمغرب" الذي اعتذرت من خلاله ابتسام مومني للمصريات: شرف لي تقديم علم كل دولة لشعبها

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المصمم والفنان المغربي يوسف شريبة بأنه بذل جهدًا كبيرًا لتصميم فلتر خاص استخدمته ملكة جمال المغرب ابتسام مومني كقناع لعملي مصر والمغرب لتعتذر من خلاله للمصريين بعد اساءاتها المتكررة في حق المرأة المصرية.

وكانت ابتسام مومنى ملكة جمال المغرب، والتى كانت قد أساءت الى المصريات فى أحد المنشورات على انستجرام، قالت إنها تعتذرعن اساءتها للمرأة المصرية، مشيرة الى انها قامت بالاعتذار عن إساءتها حتى لا يكون هناك أى مشكلة بين شعبين شقيقين بسببها مؤكدة على انها فى إساءتها لم تعمم الإساءة للمصريات جميعا واساءتها جاءت بدون قصد وترى أن الاعتذار واجب.

وأضافت إنها لم تكن تريد أن تعلق على هذا الامر ثانية قائلة "انا أخطأت وأساءت للمرأة المصرية التي هي على رأسى من فوق ومثل ما بعز المرأة المغربية كذلك أعز المرأة المصرية لأنه كلنا نساء وعلى رأسى كل الوطن العربى وأعتذر عن الإساءة والخطأ الذى ارتكبته دون قصد"، وتابعت "انتم حلوين وهتفضلوا حلوين والدليل أن سيدة الشاشة العربية الجميلة فاتن حمامة مصرية".

علي جانب آخر أكد المصمم يوسف شريبة ان تركيب علمين في مساحة صغيرة هو عمل دقيق ويحتاج الكثير من الدقة والتركيز خاصة ان القناع يتحرك مع حركة الوجه والفم، إلا ان البعض تجاهل دوره البارز في تصميم هذا الفلتر، مشيرًا إلى انه من حقوقه الادبية والفنية الاشارة الى اسم المصمم.

وسبق للفنان والمصمم يوسف شريبة تصميم الكثير من "الفلاتر" المستخدمة في خاصية "الستوري" على مختلف المنصات، منها علم بلاده المملكة المغربية الذي ارتداه عدد من النجوم امثال اسماء لمنور وحاتم عمور، كما انه صمم مؤخرًا فلتر خاص يحمل علم دولة الامارات العربية المتحدة للاحتفال باليوم الوطني ال ٤٩ والذي يصادف يوم ٢ ديسمبر القادم.

واكد شريبة بانه يحب تصميم فلاتر تحمل اعلام البلاد العربية لما تتركه من تأثير في قلوب الشعوب.