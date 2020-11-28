حمادة هلال يطرح كليب أغنية "آية في الجمال".. فيديو

طرح الفنان حمادة هلال، كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ايه فى الجمال" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

وكان شارك الفنان حمادة هلال صور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ومقاطع الفيديوهات "انستجرام".

وجاء فيها بإطلالة كلاسيكية مرتديا بدلة ومن داخل الفراري، وعلق عليها: ان شاء الله يوم السبت الموافق 28/11/2020 أغنية جديدة " آية من الجمال" على قناة #لايف_ستايلز_ستوديوز باليوتيوب.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، متحمسين ومنتظرين نجاح الأغنية، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

- على ألف خير يا غالي.. ان شاء الله تكسر الدنيا

- ايوة بقا مستنيين بفارغ الصبر يا حلو

- تحياتينا من العراق يا نجم

وقد أعلن مؤخرا انتهاء المخرج عادل سرحان من تصوير آخر مشاهد أجدد أعماله الغنائية المصورة "آية من الجمال" للنجم حمادة هلال، والمقرر ظهور الكليب قريبًا، حيث يجمع الكليب الجديد بين هلال وسرحان لأول مرة في عمل فني رسمي، وتم تصوير كافة مشاهده في دبي.

ويتضح أنه سوف يظهر بأسلوب مختلف وغير معتاد، من خلال شكل الكليب المتميز بطابع البهجة والسعادة والديكورات الملونة والأجواء الصيفية الممزوجة بالرقص.

وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هى بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

وقد شارك النجم حمادة هلال في مسلسل "قانون عمر" والذي تدور أحداثه حول مهندس ميكانيكي يٌدعى (عمر) يعمل في مركز صيانة سيارات، ويقع في حب (إيمان العاصي) ابنة صاحب مركز الصيانة، ثم يقع له حادث يقلب حياته رأسًا على عقب، ويزج به خلف القضبان الحديدية؛ إلا أنه يتمكن من الهرب، ويبدأ في إثبات براءته.

يشارك في بطولة المسلسل ايمان العاصي، فاطمة ناصر، فتوح أحمد، وايهاب فهمي، تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.

وقد كشف الفنان حماده هلال عن سبب حرصه على تقديم أعمال درامية تعتمد على الجانب الاجتماعي خلال شهر رمضان، وعلق " هلال " قائلًا : إن تلك الأعمال الدرامية الاجتماعية تصلح لتقديمها خلال شهر رمضان الكريم ، خاصة وأن المشاهد خلال هذا الشهر يريد مشاهدة أعمال درامية تعبر عن واقعه أو تطرح له حلا لمشاكله اليومية، وهو ما يجعله يحبذ تلك النوعية من الدراما.