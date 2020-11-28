غيرة دينا الشربيني.. مصدر مقرب من عمرو دياب يحسم جدل علاقته بـ إيمي سالم

نفى مصدر مقرب من عمرو دياب، الأنباء التي تتحدث عن وجود قصة حب بين الهضبة والفنانة إيمي سالم.

وأكد المصدر لـ دوت الخليج إن عمرو دياب وإيمي سالم صديقان منذ سنوات، وأن صورهما المتبادلة حاليا ليست جديدة، وبعضها التقط في حضور زوجته دينا الشربيني.

ونفى المصدر أيضا ما أشيع عن وجود غيرة من جانب دينا الشربيني بسبب إيمي سالم، مؤكدا أن دينا تعرف طبيعة العلاقة بين زوجها وإيمي، وأنها لم تشعر يوما بالغيرة منها أو من غيرها.

وأكد المصدر وجود خلاف وصفه بالكبير بين عمرو دياب ودينا الشربيني، تركت إثره الأخيرة منزل الزوجية، وأن الخلاف مازال قائما بينهما حتى الآن.

لكن المصدر رفض توضيح سبب الخلاف، مكتفيا بالقول إن الغيرة غير مطروحة، لكنه لم يشر للأسباب الأخرى التي يتم تداولها على السوشيال ميديا سواء حول رغبتها الزواج الرسمي المعلن أو الإنجاب.

وكان الفنان عمرو دياب أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول مقطع فيديو وهو يسخر من أغنيته "اماكن السهر" التي سبق وغناها لزوجته الفنانة دينا الشربيني قائلا:" الناس تعتزل .. الشاعر أفور".

والبعض اعتبر ان عمرو دياب يقصد في هذا الفيديو دينا الشربيني لكن في حقيقة الأمر أن هذا الفيديو بتاريخ الــ٣٠ من شهر أكتوبر حيث كان يحيي الهضبة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وكان برفقته دينا الشربيني.