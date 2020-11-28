نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ينباطشي".. أحمد فهمي يتراجع عن اعتذاره لشيكابالا عقب رفعه الحذاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان أحمد فهمي على تجاهل شيكابالا لحملة الدعم ضد للتعصب وضد التنمر التي تعرض لها شيكابالا من الجمهور وعقب مشاركته صورة له وهو يحمل حذاءه في أحد المباريات القديمة.

وقال "فهمي" معبر عن استيائه مما فعله شيكابالا "أنا بسحب أي كلمة قلتها عنك فعلا.. الاستورى بتاعته حالا.. حاجة تقرف.. واللى مش عاجبه يشيلنى من عنده وبعدين عيب تبقى ابن النادي الأهلي وماضيله قبل كدا وتعمل كدا.. فكدا متبقاش نفسيتك أفشة يا نباطشي".

وجاء ذلك عقب توجيه أحمد فهمي الدعم لشيكابالا من خلال رسالة له بسبب تعرضه للتنمر عقب مباراة نهائي إفريقيا أمس بين الأهلي والزمالك والتي تفوق فيها المارد الأحمر على نظيره.