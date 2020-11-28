محمد علي خير: زيارة السيسي لجنوب السودان في غاية الأهمية لأنها "عمق استراتيجي" لمصر

القاهرة - محمد ابراهيم - قال محمد علي خير، إن زيارة الرئيس لجنوب السودان، مهمة جدًا، لأن دولتي السودان وجنوب السودان، يسميان لدينا "دول الجوار".

وأضاف "خير"، وبالنسبة لنا في المفهوم الأمني المصري، هما "عمق استراتيجي"، فمنذ أسبوع، الجيش المصرى، قام بتدريبات مع الجيش السودانى، وكان هناك زيارة لرئيس وزراء السودان في مصر، واليوم الرئيس المصري في جنوب السودان.