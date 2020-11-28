"هدى".. أول خبر فني عن شادية قبل اختيارها لهذا الاسم

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة شادية، وهي واحدة من جميلات الشاشة العربية، والتي لقبت بـ"دلوعة السينما".

في أواخر عام 1946 نشرت مجلة "الصباح"أول خبر فني عن شادية، وكان اسمها الفني وقتها "هدى" قبل أن تختار هي نفسها فيما بعد الإسم الشهير.

وجاء الخبر كالتالي: "هدى.. وجه مصري جديد كسبته السينما المصرية وهي ذات صوت عذب نال اعجاب كل من سمعوه، تعاقدت معها شركة أفلام "التاج" لتظهر في أحد أفلامها القادمة، كما ستقدمها شركة أفلام "الوحدة العربية".

شركة أفلام "التاج" التي كانت ستنتج أول أفلام شادية، وتعاقدت مع والدها في ذلك الوقت لأنها كانت صغيرة تحت السن وعمرها 15 عامًا، مديرها بطرس زربانيللي وكان المخرج أحمد بدرخان سيخرج الفيلم، الا أن الفيلم لم ينجز ولم يبدأ العمل فيه وتعثر لأسباب انتاجية.

وقد تحدثت شادية عن ذلك في أحد الحوارات الإذاعية: "مر وقت طويل على وجودها في الشركة، وكانت تواظب على الحضور إليها يوميًا على طريقة الموظفين وتجلس من دون عمل وتقرأ المجلات وتشاهد صور النجوم والنجمات، وتشرب اليانسون ليكون صوتها جاهزًا تحسبًا لأن يُطلب منها الغناء في أي لحظة".

وأضافت: "وفي أيام أخرى كانت تقصد الملحن فريد غصن بعد الظهر لتتلقى دروسًا في "الصولفيج"، وغير ذلك تمضي الأيام من دون أن تفعل شيئًا، حتى بدأ الملل يتسرب إلى نفسها، إلى أن أدت الصدفة دورها من جديد لتغير مسارها، فقد التقت المخرج والمنتج حسين حلمي المهندس عند فريد غصن، وعندما سمع صوتها قرر على الفور التعاقد معها، فاستأذن والدها شركة التاج والمخرج أحمد بدرخان اللذين وافقا حرصًا منهما على عدم الوقوف في طريق مستقبلها، شرط أن تعود إلى الشركة إذا ما احتاجتها في أي عمل تقوم به مستقبلًا.

وبالفعل بدأت شادية التي كان اسمها الفني هدى العمل في فيلم "ازهار وأشواك" وكتب الحوار حسين حلمي المهندس وأخرج الفيلم المخرج محمد عبد الجواد، الا أن دور شادية كان كومبارس صامت اقتصر دورها في الفيلم على أن تقف أمام الكاميرا وتفتح فمها وتحرك شفايفها لتمثل أنها تغني أغنية بالعربية الفصحى كانت قد سجلتها مطربة لبنانية اسمها "أمل شوقي"، يقول مطلعها: "أين من تسمو بها روحي... في أفق سمائي".

وعرض الفيلم يوم 11 نوفمبر عام 1946 هذا أول فيلم ظهرت به فاطمة شاكر في السينما وظهرت صورتها على الشاشة "الفيلم مفقود الآن" وتحت اسمها الفني "هدى" وكذلك في نفس الفترة كان ظهر صوتها فقط من دون صورة في فيلم "المتشردة" الذي عرض يوم 28 أبريل 1947."والفيلم مفقود أيضًا.

البداية الحقيقية تحت اسمها الفني الجديد"شادية" والذي اختارته بنفسها في فيلم "العقل في أجازة" "والفيلم مفقود" حيث ظهرت كبطلة مع محمد فوزي وليلى فوزي وغنت عدد من الأغاني من ألحان الموسيقار محمد فوزي اغنية "يا صباح الخير" أغنيتها الأولى ودويتو مع فوزي اسمه "متشكر".