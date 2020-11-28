أحمد وفيق داعماً شيكابالا: كل الدعم والأسف لحبيبي شيكابالا

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد وفيق على دعم لاعب الزمالك شيكابالا بعد تعرضه لحملة من التنمر من قبل بعض من جماهير نادي الأهلى عقب فوز الأهلي ببطولة أفريقيا.

وكتب أحمد وفيق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "واحنا صغيرين كانوا المشجعين السبرسيه من فريقي القمه .. بيعملوا فلكلور واطي يدل علي نوعية وفئة المشجعين .. كان كل فريق يلبس حمار او كلب لَبْس او يتم دهانه بلون الفريق المنافس ويزفوه في الشارع.. او يكتبوا اسم لاعب او رقمه".

وتابع "وكان شيء مقزز لباقي المشجعين .. علشان كده مَش متفاجيء بالحاجات دي .. المفاجأه بالنسبه لي .. هو الناس المتفاجئه بالزفت ده .. طبعا كل الدعم والاسف لحبيبي شيكابالا .. ومبروك للاهلي العظيم كاس زعامة القارة السمراء".