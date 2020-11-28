محمد حفظي لـ دوت الخليج: واجهنا صعوبات كبيرة بمهرجان القاهرة السينمائي

كشف المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، عن الصعوبات التى واجهت إدارة المهرجان فى التجهيز لهذه الدورة التى تحمل رقم 42 والتى من المقرر ان تنطلق فى 2 ديسمبر المقبل.

وقال المنتج محمد حفظى لـ "دوت الخليج" : واجهنا كثيرًا من الصعوبات ولعل من أبرزها جائحة كورونا التى اثرت على العالم ككل وبرغم من ذلك كنت نجهز للدوره بعيدا عن اى معوقات على الرغم من عدم علمنا باقامتها.

وأضاف المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى،: وفور علمنا بامكانية اقامة المهرجان بعد قرار رئاسة الوزراء استكملنا التجهيز للدورة ولكن كانت هناك معوقات اخرى خاصة بالادارة الفنية للمهرجان.

وأوضح رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى،: "بعد استقالة أحمد شوقى كانت هناك عدد من الاقتراحات منها حضور مدير فنى جديد أو أن يتم تكون مكتب فنى من فريق عمل المهرجان وكان هذا الاقتراح الاقرب خاصة ان من الصعب حضور مدير للمهرجان جديد فى وقت قصير.