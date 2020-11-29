محمد العدل يعتذر لـ شيكابالا بعد الواقعة المسيئة من بعض جماهير الأحمر

وكتب محمد العدل: "تقبل اعتذارى كأهلاوى..عاملوا الناس بما انتم اهل له، وليس بما هم اهل له".
وظهرت أزمة جديدة بين شيكابالا وجماهير الأهلي، ورد قائد الزمالك بـ "ستوري"، عبر حسابه على "إنستجرام"، اليوم السبت، يتمثل في صورة سابقة له، يرفع فيها حذاءه لجماهير الأهلي، خلال إحدى مباريات القمة، وذلك بعد وضع عدد من جماهير الأهلي صورة نجم القلعة البيضاء على مجسم لحيوان، أثناء احتفالهم بتتويج النادي بدوري أبطال افريقيا؛ ما لاقى غضبا اللاعب وعدد كبير من المصرين الذين اعتبروا الصورة إهانة وتنمرا بنجم الزمالك.
وهذه الواقعة بين شيكابالا وجماهير النادي الأهلي ليست جديدة، حيث اتسمت العلاقة بين الطرفين بالشد والجذب والتوتر، دائمًا بعد أي مباراة بين الفريقين.
وشهدت مباراة السوبر المصري الأخيرة بالإمارات، في فبراير الماضي، أزمة بين شيكابالا وبعض مشجعي الأهلي، وأوقف اللاعب إثرها لعدة مباريات.
وتوج الأهلي أمس بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بالفوز على الزمالك (2-1) في المباراة النهائية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.
وسجّل شيكابالا هدف التعادل (1-1)، بعد هدف عمرو السولية للأهلي، قبل أن يأتي محمد مجدي أفشة ويحرز هدف التتويج، في الدقيقة 86.
وكان محمد العدل رئيس قناة الأهلي سابقا، قد فاجأ الجميع، بإعلان رحيله عن منصبه، من خلال بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وقال العدل فى بيانه: لكل بداية نهاية وقد آن أوان الرحيل.. شكرا لكم جميعا شركائى وزملائى فى قناة النادى الاهلى على أيام رائعة قضيتها بينكم ومعكم.. وعذرا أرجو قبوله.. إن كنت قد تجاوزت فى حق أحدكم.. ويعلم الله أنى لم أقصد إيذاء أحد وكل ما كنت أرجوه شاشة نفخر بها.. بذلت ما استطعت من جهد.. وأفكار لبرامج فى إطار الإمكانات المتاحة لنا.
وأكمل العدل قائلا: لظرف خاص أضطر آسفا لترك موقعى هذا بنهاية هذا الشهر.. مع تمنياتى بالتوفيق لمن يتولى المسئولية بعدى شكرا لكم جميعا فنيين واداريين أمام الشاشة وخلفها وشكرا لإدارة بذلت كل الجهد لتعيننى على ما كنت احلم به كأهلاوى لقناة نادينا الحبيب.. شكرا لمجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب .. شكرا مجلس أمناء القناة .. شكرا لشركة الاهلى للانتاج الاعلامى على ثقتكم الغالية.
واختتم بيانه قائلا: الشكر موصول لجمهورنا ومشاهدى القناة شكرا لمن دعمنا وشكرا لمن انتقدنا .. وأرجو ان تغفروا لى اى تقصير بالطبع لم يكن مقصودا مع تمنياتى لكم وللقناة بالتوفيق فى قادم الايام ... أشكركم فردا فردا مع خالص تحياتى.
وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى عقد اجتماعا منذ أيام مع كل من مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة لايف والتي حصلت مؤخرا علي حقوق إدارة قناة الأهلي وفقاَ للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد.
وخلال الاجتماع الذي جري بفرع النادي بالشيخ زايد تسلمت شركة لايف كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة باستقلالية كاملة وفقًا لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلى.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة.
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