محمد العدل يعتذر لـ شيكابالا بعد الواقعة المسيئة من بعض جماهير الأحمر

وجه المنتج محمد العدل، اعتذارا إلى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادى الزمالك، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب محمد العدل: "تقبل اعتذارى كأهلاوى..عاملوا الناس بما انتم اهل له، وليس بما هم اهل له".

وظهرت أزمة جديدة بين شيكابالا وجماهير الأهلي، ورد قائد الزمالك بـ "ستوري"، عبر حسابه على "إنستجرام"، اليوم السبت، يتمثل في صورة سابقة له، يرفع فيها حذاءه لجماهير الأهلي، خلال إحدى مباريات القمة، وذلك بعد وضع عدد من جماهير الأهلي صورة نجم القلعة البيضاء على مجسم لحيوان، أثناء احتفالهم بتتويج النادي بدوري أبطال افريقيا؛ ما لاقى غضبا اللاعب وعدد كبير من المصرين الذين اعتبروا الصورة إهانة وتنمرا بنجم الزمالك.

وهذه الواقعة بين شيكابالا وجماهير النادي الأهلي ليست جديدة، حيث اتسمت العلاقة بين الطرفين بالشد والجذب والتوتر، دائمًا بعد أي مباراة بين الفريقين.

وشهدت مباراة السوبر المصري الأخيرة بالإمارات، في فبراير الماضي، أزمة بين شيكابالا وبعض مشجعي الأهلي، وأوقف اللاعب إثرها لعدة مباريات.

وتوج الأهلي أمس بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بالفوز على الزمالك (2-1) في المباراة النهائية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وسجّل شيكابالا هدف التعادل (1-1)، بعد هدف عمرو السولية للأهلي، قبل أن يأتي محمد مجدي أفشة ويحرز هدف التتويج، في الدقيقة 86.