خاص:موعد انتهاء تصوير مسلسل "الديك الأزرق" لعبد الله السدحان وبيومي فؤاد

"الديك الازرق" عمل درامي جديد يشارك في بطولته مجموعة من نجوم مصر والسعودية، وقد بدأ تصوير العمل خلال الفترة الأخيرة في مصر، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

استمرار تصوير مسلسل "الديك الأزرق" لبيومي فؤاد وعبدالله السدحان

هاني كمال مخرج ومؤلف مسلسل "الديك الأزرق" تحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تصوير المسلسل الجديد الذي بدأ منذ ما يقارب الـ13 يوم في مصر وحضر العديد من نجوم الخليج المشاركيمن في العمل إلى مصر من أجل استكمال تصويره حيث أن المسلسل تأجل تصويره ما يقارب من 7 أشهر نتيجة أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في توقف بشكل كامل فقال هاني كمال: "لا نزال حتى الآن مستمرين في تصوير مسلسل (الديك الأزرق) بعد حضور جميع نجوم العرب المشاركين فيه لو ننتهى من التصوير حتى الآن".

موعد انتهاء تصوير مسلسل "الديك الأزرق"

هاني كمال كشف كذلك عن موعد الانتهاء من تصوير العمل بشكل كامل حيث أوضح أن شهر يناير هو الموعد المحدد للانتهاء من المسلسل فقال: "نسعى ان ننتهى من تصوير (الديك الأرزق) في أسرع وقت وقد اقتربنا بالفعل من ذلك حيث من المتوقع أن ننتهى من تصوير كامل العمل في بداية شهر يناير القادم"، مسلسل "الديك الأزرق" كان من الأعمال التي ينتظرها الجمهور أن تعرض في شهر رمضان الماضي نظرا لأن العمل سوف يجمع كل من الفنان عبدالله السدحان والفنان بيومي فؤاد، لكن الأوضاع الخاصة بكورونا تسببت في تأجيل تصوير العمل.

أبرز النجوم المشاركين في مسلسل "الديك الأزرق"

"الديك الأزرق" يجمع كذلك مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا في الخليج ومصر منهم الفنانة شيماء سيف، والفنان سعيد الصالح، ونورة محمد، ويدور العمل في إطار كوميدي ويناقش العديد من القضايا الإجتماعية وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، الذي حقق خلال السنوات الماضية نجاحات كبيرة على المستوى الدرامي حيت كتب أكثر من مسلسل استطاع أن يحقق من خلالهم نجاحا كبيرا ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل "أبو العروسة" الذي قدم منه جزئين ونالت حلقاته مشاهدات مرتفعة، وقد شارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية منهم الفنان سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ومحمد عادل، وخالد كمال، وولاء الشريف، كما قدم المؤلف هاني عادل فيلم "ليلة" الذي عرض في عام 2016 وشارك في بطولته كل من رانيا يوسف، ومكسيم خليل، وأحمد سلامة، محمود البزاوي، وهيدي كرم، وأمل رزق.