الصور الأولى من عقد قران الفنانة ميار الغيطي

ميار الغيطي الفنانة المصرية احتفلت بعقد قرانها خلال الساعات الماضية وذلك في حفل حضره أفراد عائلتها ومجموعة من المقربين منها.

الفنانة ميار الغيطي تحتفل بعقد قرانها

ميار الغيطي انتشرت خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور لها أثناء عقد قرانها على المهندس شريف العالمي وذلك بحضور والدها الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، ومجموعة من أصدقائها والمقربين منها، ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل جديدة عن عقد القران، وهل سوف يقام حفل زفاف الفنانة المصرية الليلة، ام سوف يختصر الاحتفال على عقد القران نتيجة أزمة فيروس كورونا، ولم تنشر الفنانة المصرية حتى الآن أو شقيقتها الفنانة مي الغيطي أي تعلق عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

ميار الغيطي لم تنشر صور تجمعها بزوجها في فترة الخطوبة

ميار الغيطي حافظت خلال الشهور الماضية على عدم نشر أي صور تجمعها مع زوجها شريف العالمي أثناء فترة الخطوبة بل اكتفت بنشر مجموعة صور من حفل خطوبتهما الذي أقيم في شهر يوليو 2019، بحضور جمع كبير من نجوم الفن منهم الفنان إدوارد، ومي سليم كما حضر مجموعة من أصدقاء والدها السيناريست والإعلامي محمد الغيطي.

ميار الغيطي علقت على ارتباطها بالمهندس شريف العالمي عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "في بعض الأحيان عندما تكون غارق في السعادة لا يمكنك العثور على الكلمات لوصف ما تشعر به، فأنا لا أقوم بنشر منشورات شخصية ولكن هذه المرة أريد مشاركة سعادتي مع الجميع، فقد منحني الله الشخص الذي يعطي كل الحب والدعم الذي اعتقدت أنه لم يعد موجودًا بعد الآن، قلت نعم للرجل الوحيد الذي أحبه وأحترمه وأريد قضاء بقية حياتي معه، والآن أكثر من أي وقت مضى يمكنني أن أقول ذلك، أنه الوقت المناسب لتندمج الأشياء معًا صديقي رجلي شريف العالمي الحمدلله".

آخر أعمال الفنانة ميار الغيطي

ميار الغيطي احتفلت بعيد ميلادها الـ28 في يونيو الماضي وشاركت في بطولة عدد من الأفلام أهمها فيلم "كابتن هيما" 2008 ، مع الفنان تامر حسني، كما تعاونت كذلك مع الفنان الراحل خالد صالح في فيلم "فبراير الأسود" 2013 ، كما شاركت في بطولة فيلم "واحد صعيدي" مع الفنان محمد رمضان عام 2014، ومن أبرز الاعمال الدرامية التي شاركت فيها مسلسلات "السرايا" و"أبواب الشك"، ومسلسل "حكايات بنات 3"، و"طلعت روحي" والذي عروض في عام 2018 وهو من بطولة كل من الفنانة إنجي وجدان، والنجم نيكولا معوض، وكان آخر الأعمال التي شاركت فيها مسلسل "سوبر ميرو" مع الفنانة إيمي سمير غانم، و"مملكة الغجر" مع الفنانة فيفي عبده، وحورية فرغلي، وحازم سمير.