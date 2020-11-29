وسط نجوم التسعينيات.. الكابو حميد الشاعرى يحتفل بعيد ميلاد الـ 59

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الكابو حميد الشاعري بعيد ميلاده الـ 59، وسط نخبة من نجوم التسعينات.

وكان في مقدمة حضور الاحتفال هشام عباس وحسام حسني ومصطفي قمر وتوما وإيهاب توفيق وعلاء عبد الخالق ومصطفي شوقي.

كما حرص عدد كبير من أصدقاء الكابو داخل الوسط الفني وخارجه على حضور الحفل ومشاركة الكابو لحظاته الجميلة.