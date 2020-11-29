ريهام عبد الغفور: لوسي أعطتني دروسا في الرقص.. ووالدتي زعلت مني بسبب حارة اليهود

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور إن والدتها غضبت منها لأنها قدمت دور راقصة في مسلسل حارة اليهود لأنها محافظة جدا.

وأضافت ريهام عبد الغفور خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على قناة الحياة: قدمت هذا الدور لأنه مع ماندو العدل.. أنا اشتغلت معاه مسلسل الداعية وهو مخرج متميز، وفضلت زعلانه لدرجة أن زوجي كلمني وقال لها أنا مش زعلان من الدور ده".

وتابعت ريهام أنها لا تجيد الرقص أصلا وذهبت إلى الفنانة لوسي لكى تعطيها دروسا فى الرقص.

كانت ريهام عبدالغفور وجهت رسالة مؤثرة إلى الفنانة حنان مطاوع من خلال منشورها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت ريهام عبد الغفور من خلال منشورها :"ثقتي في إنسانية وضمير حنان مطاوع، تكاد تكون أكبر من ثقتي في إنسانيتي وضميري أنا شخصيًا"

وتربط علاقة صداقة قوية بين النجمتين حنان مطاوع نجلة الفنان الكبير كرم مطاوع وسهير المرشدي، وريهام عبدالغفور، نجلة الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، وتحرص كلاهما على دعم بعضهن البعض، خلال لقاءاتهما التليفزيونية والصحفية

من ناحية أخرى احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور باقتراب انتهاء مسلسل إلا أنا #ربع_قيراط عبر حسابيها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت ريهام عبد الغفور مجموعة من الصور من كواليس تصوير المسلسل برفقة فريق عمل المسلسل ، وعلقت علي الصور قائلة : " النهاردة اخر حلقة من مسلسل إلا أنا ربع_قيراط.. مش عارفه اقول او اوصف قد ايه استمتعت في العمل ده استمتعت بالشغل مع كل فرد فيه اللي معظمهم قابلتهم لاول مره في العمل ده وبسرعه بقيت حاسة أن كل واحد فيهم فرد من أهلي عايزة أشكرهم بجد على كل تعبهم وتصديقهم حيفضل #ربع_قيراط من أهم واقرب الأعمال لقلبي".

وتناقش ريهام في الحكاية معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصرى، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع ككل.

يشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".