ريهام عبد الغفور: أمي زعلت مني بسبب تجسيدي دور راقصة في مسلسل "حارة اليهود"

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إن والدتها زعلت منها جداً منى لتقديمها دور راقصة في مسلسل "حارة اليهود" مضيفة: "أمي محافظة جدًا وبتخاف أوى حد يقول عليا حاجة".

وأضافت ريهام خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة" أنا قدمت الدور لأنه مع ماندو العدل وأنا اشتغلت معاه مسلسل (الداعية) وهو مخرج متميز.

وتابعت: "ماما فضلت زعلانه لدرجة إن جوزي كلمها و قال لها أنا مش زعلان من الدور ده".

وأشارت ريهام، إلى أنها لا تجيد الرقص أصلا وذهبت إلى الفنانة لوسي لكى تعطيها دروسًا فى الرقص .