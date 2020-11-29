عمرو الليثي يشيد بإستجابة كبار المسئولين لمناشدات برنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الإعلامي عمرو الليثى، إن أجمل وأعظم وأسعد لحظة يمكن أن يعيشها فريق عمل برنامج واحد من الناس هى لحظة إنجاز إنسانى أو طبى أو اجتماعى يمكن أن نحققة لحضراتكم ".

وتابع في مقدمة برنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، قائلًا: "على مدار الفترة القصيرة الماضية التي بدأنا فيها الموسم الجديد من البرنامج على شاشة الحياة قدرنا الحمد لله نحقق ماكنا نتمنى وأكثر، واستطعنا نحصل على استجابات سريعة لكل الحالات الانسانية والمشاكل الاجتماعية التى عرضناها فى البرنامج سواء كانت استجابات من المسئولين وكبار رجال الدولة أو استجابات من اصحاب المشاكل أنفسهم".

و أضاف "الليثى": "على سبيل المثال استطاع البرنامج أن يجمع شمل عم صابر بأولاده بعد فراق طويل جدا وقدرنا نرجع الحاجة كاملة لإبنتها التى كانت لا تعلم مكانها واتعرفت عليها من خلال البرنامج".

و أضاف الليثى": "أما الإستجابات التى أضرب لها تعظيم سلام فجاءت من كبار رجال الدولة ومن مسوؤلين كبار نكن لهم كل الحب والاحترام والتقدير وعلى رأسهم سيادة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الذى صدق على علاج البنات الاخوات الاربعة المصابين بضمور فى العضلات وذلك فى أحد مستشفيات القوات المسلحة، كما صدق على صرف 4 كراسي كهربائية مجهزة وسيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل اللى امر بمنح الوفى احمد نور الذى يتولى رعاية شقيقاته تفرغ بتقليل ساعات عمله فى هيئة السكة الحديد علشان يتفرغ تماما لرعاية اخواته".

وأيضا وزير الأوقاف الشيخ محمد مختار جمعة الذى أمر بحل مشكلة بيت الست روحية.. السيدة العظيمة اللى بتتولى رعاية 3 أشقاء من ذوى الإحتياجات الخاصة بعد أن تخلى عنها زوجها وهرب وتركها وحدها تتحمل المسؤولية فكانت قدها وقدود ونماذج وحالات كتيرة الحمد للة حققنا فيها اهدافناوقدرنا نوصل بأصحابها لبر الامان والسلام والسعادة.

وأشكر دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التى لا تتاخر ابدا عن حالات برنامج واحد من الناس من كل قلبى أنا وأسرة البرنامج نتوجه بكل الشكر والتقدير والإحترام لكل مسئول ساعدنا ومد يده الينا وقدم لنا خدمات لم نكن نحلم بها أنها الإستجابات السريعة التى تجعلنا مستمرين فى عرض مشاكلكم وحالاتكم المرضية مستمرين فى خدمتكم وتقديم كل الجهد من اجل ادخال البهجة على قلوبكم وبيوتكم وإن شاء الله سنظل دائما عند حسن ظنكم لنكون بالفعل أكبر بوابة عطاء إعلامى على بيبفتح أبواب الخير والعطاء لتحقيق اهداف التكافل الاجتماعى اللى أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى".