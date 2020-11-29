نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبك وبعتذرلك.. هاجر الشرنوبي تدعم شيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن دعمها لنجم نادي الزمالك محمود شيكابالا، بعدما تعرض للتنمر من قبل جمهور نادي الأهلي.

ونشرت هاجر الشرنوبي، منشورًا عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "انا ماليش في الكور بس بابا الله يرحمه زملكاوي وأخويا أهلاوي وبحبك وبعتذرلك عن أى شتيمة او اساءة اتوجهتلك بجد احنا وصلنا لـ level صعب ومقرف وبجد هدف شيكبالا كان اكتر من رائع وفعلا هم لعبوا حلو أوي بس ربنا اراد وارادته فوق كل شئ ارجوكم بلاش اساءة وقلة ادب".

وأضافت: "حاجة كمان نظره الرعب اللي في عيون الكلب تبين قد ايه انكم فعلا معندكوش اي إنسانيه ولا رحمه وهمج وعنصريين اتهببوا ارتقوا

كل الدعم لشيكابالا".