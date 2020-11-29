عمر كمال يحتفل بعيد ميلاد حميد الشاعري مع مصطفى قمر وهشام عباس.. صور

نشر مغني المهرجانات عمر كمال صور جديدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عمر كمال في الصور خلال الاحتفال بعيد ميلاد حميد الشاعرى برفقة مصطفى قمر وهشام عباس وحميد الشاعري.

وكتب عمر كمال على الصورة: "الكابو حميد الشاعرى كل سنة و حضرتك طيب و كان احلى عيد ميلاد .. النجم مصطفى قمر .. و النجم هشام عباس.. استاذة كبار وجيل اتعلمت منه".

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ونالت الصور اعجاب متابعيهم، ونالت العديد من التعليقات أبرزها "مكانك الطبيعي بين النجوم الكبار"، "كل سنه والفنان حميد الشاعرى بصحة وسلامة كلكوا تستاهلوا كل خير".

وكتب مصطفى قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام:"عيد ميلاد حميد الشاعري أخويا الغالي يوم السبت ياتري حيتعمل في انهي مكان ؟؟؟؟ كل سنة وانت بالف خير ياكابو ودايما بصحة وسعادة ونجاح يابابا".

واحتفل مصطفى قمر مؤخرا، بتحقيق حلمه وافتتاح أكاديمية قمر ونشر صور جديدة له من داخل الأكاديمية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق مصطفى قمر على الصور قائلا: "اكاديمية قمر... المشروع ده كان حلم بقاله سنين و كنت بدأت افقد الامل اني احققه لكن بفضل الله سبحانه وتعالي ومجهود واصرار علي رشاد مدير اعمالي قاللي سيبني اشتغل وحافاجأك باذن الله وفعلا بالمجهود المبذول منه ومن كل كرو العمل والمنجالاستاذ امجد والمديرة الاستاذة مروة وكل ده تحت متابعة الاستاذ علي رشاد".

وكان عمر كمال أعلن عن عمل جديد قائلا: "أول تعاون بيني وبين نجم الوطن العربي والعراق (نور الزين)".

فيما طرح المطرب عمر كمال أغنيته الجديدة "في قلبي مكان"عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أغنية عمر كمال الجديدة لا تنتمي إلى نوعية أغاني المهرجانات التي اشتهر بها في الفترة الأخيرة.

الأغنية من كلمات محمود عليان، ألحان خالد غريب، توزيع حسام سعيد، إخراج أحمد رأفت.