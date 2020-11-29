ابنة شقيق شادية: حزينة لرفض وضع لافتة عاشت هنا على شقة الفنانة الراحلة

عبرت ناهد شاكر ابنة شقيق الفنانة شادية عن حزنها من رفض صاحب العمارة التي كانت تسكن بها من وضع لافتة عاشت هنا شادية، وأكدت أن هذا الامر غير مفهموم، ويحزن، لافتة الي انها لا تعرف ماذا يمكن ان يشفع لشادية بعد حب جمهورها لكى يتم وضع تلك اللوحة.

وأكدت ناهد شاكر خلال اتصال هاتفي مع الاعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، انها لم تتواصل مع صاحب العمارة منذ فترة طويلة جدا، لأن الشقة التي كانت تسكنها شادية ايجار.

ونشر خالد شاكر ابن شقيق الفنانة شادية تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يحيي فيه الذكرى الثالثة لرحيل الفنانة شادية والتى رحلت عن عالمنا فى ٢٨ نوفمبر عام 2017.

وقال خالد: "أعز الناس.. ربي أسألك أن تظلهم تحت ظلك، وأسألك أن تطيب ثراهم وأن تكرم منزلتهم ومثواهم، وأن تسكنهم في الجنة وتجعلها سكنًا لهم ومأواهم، وحشتوني".

ولدت فاطمة أحمد كمال شاكر، أو شادية، في 8 فبراير 1931 في منطقة الحلمية الجديدة بحي عابدين، حيث كان والدها يعمل مهندسا زراعيا، وكان عمله يستدعي وجوده على بعد خطوات من قصر عابدين.

وبعد رحيل شادية، قالت ناهد شاكر، ابنة شقيقها، إن جد الفنانة كان يتميز بالصوت العذب، وكان دائما يحب الغناء في المنزل، لافتة إلى أنه من علم شادية أصول الغناء على أغاني ليلى مراد.

وأضافت "ناهد"، خلال استضافتها ببرنامج "هنا العاصمة" عبر قناة CBC الفضائية، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنها تعاقدت في بدايتها الفنية على فيلم باسم "هدى"، ثم ذهبت إلى حفلة عيد ميلاد لإحدى صديقاتها تدعى شادية، وهو ما جعلها تغير اسمها من هدى إلى شادية.

من جانبه، قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن جميع الملحنين في هذا العصر تعاملوا معها أمثال محمد فوزي، ومنير مراد، وبليغ حمدي، مؤكدًا أن أفضل المؤلفين الذين كتبوا لشادية فتحي قورة.

اختفت شادية عن الشاشة الكبيرة فى منتصف الثمانينات بعد فيلمها "لا تسألني من أنا"، وصرح نجل شقيقتها خالد شاكر أثناء تسلمه درع تكريمها من ملتقى رائدات السينما المصرية، قائلًا: "بعد اختفائها دخلت فى حالة تقربها من الاعتزال".

كانت أغنيتها "وادي حالي وحال كل المؤمنين" الأخيرة في مسيرتها الفنية، فقررت بعدها الاعتزال لتأثرها بالأغنية بشكل كبير.

ومرت شادية بالكثير من الابتلاءات، وأصبحت تنظر للأمور بشكل مختلف، وبالفعل اعتزلت بعد أغنيتها الأخيرة، واعتذرت عن كل الأعمال التي اتفقت على تقديمها، وأكد نجل شقيقتها أن الأمر كان له علاقة وثيقة بالدين وليس بالأعمال الفنية.

وكتبت شادية بخط يدها أمنيتها التي لا يعرف عنها الناس، وأجابت عن سؤال: "ما هى أكبر أمنية لك، لا يعرفها الناس؟"، قائلة: "كنت أتمنى أن يكون لدي دستة من الأطفال عندما أبلغ سن الخمسين، ووقعت على ذلك باسمها".

وتزوجت الفنانة شادية ثلاث مرات في حياتها، ولكن ناهد، ابنة شقيقها، والناقد السينمائي طارق الشناوي كشفا عن زيجة رابعة سرية.