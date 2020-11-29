شاهد .. ابنة هيفاء وهبي تكشف حقيقة تصالحها مع والدتها

وقالت زينب فياض لبرنامج et بالعربي :" نيتي الطيبة اكيد وصلت لشخص معين ولكن هناك أشخاصا فسروا الامر بنية سيئة وفسروا كلمات الاغنية بنية سيئة وهذا الامر لا يهمني".
وأكدت ابنة النجمة اللبنانية ان هناك بعض الاشخاص على سوشيال ميديا يتعمدون اثارة الفتن ، مصرحة بأن علاقتها بوالدتها مقدسة رغم ما يتخللها من مشاكل وأزمات وان هؤلاء لا يراعون شعور الطرفين.
وشددت زينب فياض ان مواقع السوشيال ميديا سببت لها العديد من المشاكل ، ولكنها في نفس الوقت حققت لها الكثير من الاحلام ، مشيرة الى ان غياب زوجها عن المشهد هو من أجل الحفاظ على خصوصية العائلة واحترامها.
وعرض مؤخرا لهيفاء وهبي مسلسل أسود فاتح، من بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
- قضية هيفاء وهبي و محمد الوزيري :
في سياق اخر ، أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار طارق فراج، وبأمانة سر معتز أحمد، محاكمة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة النصب على "هيفاء" بمبلغ 63 مليون جنيه لجلسة 14 ديسمبر للمستندات.
وكان ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد قال إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.
وأوضح أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة حبس مدير أعمالها 4 أيام ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت إحالته إلي المحاكمة.
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