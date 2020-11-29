ناجي الأسطا يعايد منير بو عساف.. والأخير يرد

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان اللبناني ​ناجي الأسطا​، على معايدة الشاعر اللبناني ​منير بو عساف​، وذلك بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.

وغرد ناجي قائلا: "رح تبقى يا بو عساف؛ سيد الكلمة الذكية.. من دونك.. صوتي مشتاق.. ومش مكتملة الغنيّة! رح ابقى إطلب أشعار.. وغناني توصل لكتار.. ورح ابقى قلك سمعني.. حتى لو صاروا ١٠٠! عقبال المية".

بدوره ردّ بو عساف على معايدة ناجي، وكتب: "إنت طلوب وخلّيها القصّة عليي كفّيها ما بتحلا بعيني كلماتي إلاّ لمّا تغنّيها".

يُذكر أن ناجي وبو عساف تعاملا في العديد من الأغاني الناجحة، ومنها "تعبوا أعصابي"، "إلعبي غيرا"، "كذابة انت" وغيرها.