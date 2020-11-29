منى واصف تثير الجدل بهذا المشهد في الهيبة- الرد

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة القديرة ​منى واصف​ أنظار متابعيها وأبكتهم، في مشهد جمعها مع الممثلة اللبنانية ​ختام اللحام​، في الحلقة 19 من مسلسل "​الهيبة الرد​".

​​​​ونال هذا المشهد إعجاب الجمهور وبدا ذلك واضحا من خلال ردود فعل الجمهور الإيجابية، بعد أن أبدعت به واصف، حسب وصف المتابعين.

وتكمن تفاصيل المشهد، بالزيارة المفاجئة التي قامت بها أم جبل لأم شاهين، إثر تعرض الأخيرة لأزمة صحية أقعدتها الفِراش، وعبّرت أم جبل بفُكاهة متقنة عن نيتها التصالح مع "أم شاهين"، واصفةً إياها بـ"اللبنانية" للمرة الأولى، وذلك رداً على نعت أم شاهين لها بـ"الشامية على مدى أجزاء العمل.