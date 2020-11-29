نجوى كرم تعايد عاصي الحلاني في عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - عايدت شمس الأغنية اللبنانية ​نجوى كرم​، الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر.

وكتبت نجوى:" إنت يللي عالحلا مندور وما في نغم ع نغمتك عاصي، إنشالله تعيّد بهنا وسرور وتضلّ فارس شهم يا عاصي"، كما وعمد الحلاني إلى الرد على نجوى بكلمات تقدير قال فيها:" بتبقي شمس الغنية ونورك ساطع ليلية يا نجوى يسلم قلبك الكلو حب وحنية".

يذكر أن نجوى قد وجّهت​ رسالة أمل الى ​​بيروت​ مؤخراً​، عبر طرحها أغنية "بيروت" على "يوتيوب"، ونالت إعجاب عشاقها.