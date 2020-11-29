بعد توقعه نتيجة المباراة.. سعد الصغير لياسمين صبري: "عايز ألف جنيه"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان سعد الصغير عن سعادته الكبيرة بسبب فوز النادي الأهلي في بطولة دورى إفريقيا، وقام بالتعليق على ما قالته الفنانة ياسمين صبري، بشأن تبرعها بسيارة هدية، لمن يتوقع النتيجة الصحيحة للمباراة.

ومازح سعد الصغير الفنانة ياسمين صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" قائلاً:"أنا توقعت صح وعايز ألف جنيه بس يا ياسمين، أنا مش عايز عربية إحنا ممكن ندفع الفلوس في دار أيتام الناس دي محتاجة أو نشتري حضانة في أي مستشفى".

وتحدث سعد عن أزمة الإساءة لشيكابالا قائد الزمالك، مُضيفًا:"أنت هتبقى طول عمرك نجم ولاعب محترف، وممكن يكون أي واحد قال كلمة كده ولا كدة لكن انت نجم وبنحبك، والزمالك أدى مباراة كبيرة لكن الكرة مكسب وخسارة، يمكن ربنا كرمنا عشان أنا عامل أغنية فمتروحش هدر".

وفي سياق آخر، شارك الفنان سعد الصغير في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد إمبابة"، وهو من ﺇﺧﺮاج ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري، بطولة فريدة سيف النصر، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، إيمان السيد، غادة نافع.