حنان سليمان تكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع هنا الزاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - تُشارك الفنانة حنان سليمان في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وهو بطولة هنا الزاهد، محمد الكيلاني، حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، بسنت النبراوي، وهو فكرة يسرى الفخراني، إخراج خالد الحلفاوي.

وأكدت حنان سليمان في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور والدة الفنانة هنا الزاهد التي تشجعها و تساعدها على النجاح، مُضيفة :"ست لطيفة ومصاحبة بنتها، ومستوعبة الوقت اللي هيا فيه، وبتلعب على الموبايل، وأنا بحب الحاجات دي أوي ".

وأوضحت حنان سليمان أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل" حلوة الدنيا سكر" هو أن المسلسل يُعد التعاون الثالث بينها وبين المخرج خالد الحلفاوي؛ لأنها سبق وتعاونت معه من قبل في مسلسل" بدل الحدوتة3"، وفيلم"إلبس عشان خارجين".

وأضافت حنان سليمان:"ده تالت عمل يجمعني بخالد الحلفاوي، ولسه عاملة حاجة مع وليد الحلفاوي، ومبسوطة أوي أنهم شايفين بشكل مختلف حقيقي، بروح أعمل أدوار صغيرة أوي بس طول الوقت شايفني بشكل مختلف ببقى مبسوطة وفرحانة أوي مع إن الأدوار بتبقى صغيرة بس فرحانة إن بعمل حاجة مختلفة غير المعتاد".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة حنان سليمان حاليًا عبر قناة"CBC" مسلسل "ضربة معلم"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق، بطولة محمد رجب، إنعام سالوسة، محمد عز، محمد نجاتي، سلوى عثمان، مي سليم، رانيا فريد شوقي.