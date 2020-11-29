ملخص أحداث الحلقة 20 من مسلسل انت اطرق بابي Sen Çal Kapımı

شهدت الحلقة 20 من مسلسل انت اطرق بابي Sen Çal Kapımı أحداثا مثيرة بين أبطال المسلسل التركي ايفه وسركان حيث اكتشفت ايفه المشكلة التي بينهما، الأمر الذي دفع سركان لضم ايفه إلى فريق العمل، في حين تذكرت ايفه حقيقة أن سترى سركان في مقر العمل الذي يجمعهما كل يوم.

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وتصدر مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 20 محرك البحث جوجل، والذي يتم ترجمته وبثه على قناة fox التركية، حيث يندرج المسلسل التركي انت اطرق بابي Sen Çal Kapımı تحت نوعية المسلسلات الرومانسية التي تهم قطاع كبير من المتابعين للدراما في الوطن العربي.

مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 21

الحلقة 21 من مسلسل انت اطرق بابي، تدور أحداثها حول فتاة تدعى "آدا" التي ستقلب المسلسل رأسا على عقب حيث يقدم "سيركان" عرضا لـ "آداء" التي تكرهه لتمثيل أنها خطيبته قرابة الشهرين مقابل أن يعيد إليها منحتها الدراسية، ومن المتوقع أن تقبل العرض لأنها لا تملك أي خيار آخر.

مواعيد عرض مسلسل انت اطرق باني

مسلسل انت اطرق باني واحد من ضمن المسلسلات التركية التي يفضلها عشاق الدراما الرومانسية بشكل عام في الوطن العربي، وتعرض أحدث المسلسل في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة فوكس التركية.

قصة مسلسل انت اطرق بابي

تدور قصة مسلسل أنت أطرق بابي الرومانسي حول فتاة تدعى "آيدا" " التي تنتمي إلى أسرة فقيرة لكنها تتسم بالطموح وتسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال التعليم والحصول على منحة دراسية إلى ايطاليا لكنها تصطدم بـ "سيركان بولات" الذي يقف أمام طموحها ويقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب في بقائها خريجة ثانوية فقط وذلك من خلال عرضها لها بتمثل أنها خطيبته أمام الجميع لمدة شهرين مقابل مساعدتها في تحقيق حلمها الحصول على المنحة الدراسية.

مشاهدة مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 21

يمكن مشاهدة مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 21 وباقي حلقات المسلسل عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11296.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: V