كارمن بصيبص تشارك متابعيها آخر أيام تصوير عروس بيروت 2

متابعة كبيرة شهدتها الساعات الماضية لمسلسل "عروس بيروت" الذي عرض اعتبارًا يوم السبت 10 أكتوبر، على "شاهد VIP"، وكذلك على قناة "MBC مصر" يوم الأحد 11 أكتوبر، التي تعرض بدورها كل حلقة بعد 24 ساعة من عرضها على "شاهد VIP".



وترصد الحلقات الجديدة جوانب مختلفة من يوميات عائلة الضاهر وقصة الحب المستمرة بين فارس (ظافر العابدين) وثريا (كارمن بصيبص)، مصورًا صراع الأخوة وتفاقمه، مع تحوّل الأخ غير الشقيق آدم (محمد الأحمد) إلى أحد الشركاء الرئيسيين في الشركة، في ظل صراع بين فارس وخليل (جو طراد)، حيث يريد الأول تقليص دوره، بينما يبحث الثاني عن توسيع هذا الدور بسبب حقده على شقيقه الأكبر. وفي سياق الحلقات، ستنكشف الكثير من المفاجآت لمعظم الشخصيات، وتتوسع دائرة قصص الحب في مقابل الحقد والكراهية والمؤامرات بين جدران القصر. كما تستعيد الست ليلى (تقلا شمعون) حب الشباب الذي عاشته مع عادل (رفيق علي أحمد)، لكن اكتشاف العائلة لهذا الأمر سيوقع سيدة القصر بالعديد من المشاكل، ويضطرها لمواجهة أبنائها.

من جانبها، ترى كارمن بصيبص أن هذا العمل شكل خطوة مهمة في مسيرتها المهنية، ووضعها في مكان جديد، كما فتح لها أبوابًا كثيرة، بحسب وصفها، و"كان وجه الخير لجميع الممثلين الذين شاركوا فيه".

وتضيف كارمن: "سنلاحظ نضجًا أكبر في شخصية ثريا في الجزء الثاني وفي تعاملها مع الآخرين، سواء مع فارس أو مع الست ليلى، لكن من دون أن تتخلص من شخصيتها الانفعالية والعفوية التي طبعتها في الموسم الأول، والتي ستكون موجودة في كل المواقف".

وحول طبيعة التغير الذي طرأ على الشخصية تقول كارمن: "ثريًا ستعرف أكثر كيف تتعامل مع المشاكل، لكن المشاكل لن تغيب بطبيعة الحال بل ستزيد أحيانًا وسيظل الشغف حاضرًا بقوة مع فارس، كما أنها ستنجح في فتح عيني الست ليلى على من يحيك المؤامرات في القصر". وتضيف: "الحلقات الجديدة ستشهد تطورًا في العلاقة بين ثريا ونايا، ففي وقت تعيش هذه الأخيرة سوداوية معينة إثر أحداث مرت بها، ستكون بحاجة إلى دعم من ثريا التي ستجدها إلى جانبها محاولةً التخفيف عنها والاهتمام بابنتها". وتتابع: "ثريا ستكون مع فارس من أكثر الداعمين لخطوة الارتباط التي سيقدم عليها طلال وداليا (علاء الزعبي ورانيا سلوان)، كما سنراها كيف ستتعامل مع قرار جاد في الارتباط، وغيره من الأمور".

أخيرًا تشدد كارمن على ما تصفه بـ"الكيمياء بين الممثلين جميعًا"، متمنيةً "أن نجتمع لاحقًا في عمل يحمل إطارًا مختلفًا وتحديًا جديدًا".



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