نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز ينتهي من تصوير مسلسله "هجمة مرتدة" في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد عز تصوير مشاهده في مسلسل "هجمة مرتدة"، ومن المُقرر أن ينتهي تمامًا من التصوير بعد ثلاثة أسابيع، والمسلسل من المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل.

ويُجسد أحمد عز خلال الأحداث دور شاب يعمل في الخارج، تسعى المخابرات الأجنبية لتجنيده، لكنه يتواصل مع جهاز المخابرات المصرية ويتم تدريبه على أعلى مستوى، عن طريق نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يقوم بعملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، ماجدة زكي، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء.