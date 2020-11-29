العناني: إقامة معرض مؤقت لمجموعة من الآثار المصرية بمعرض ”إكسبو دبي 2020”

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار حرص الوزارة على اتاحة كافة إمكاناتها لإظهار الجناح المصري بمعرض "إكسبو دبي 2020" بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية، مشيرًا في هذا الاطار إلى ضرورة ان يكون المحتوى المقدم بالمعرض كبير ومستمر بحيث يتوزع على مدة الـ6 اشهر الخاصة بالمعرض حتى يتسنى جذب الزائرين طوال مدة المعرض.

جاء ذلك اليوم خلال استقباله نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية حيث عقدا اجتماعًا موسعًا لبحث الترتيبات الخاصة بالمحتوى الذي سيتم عرضه بالجناح المصري المشارك بمعرض إكسبو دبي 2020 والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر.

وقد شارك في الاجتماع المنعقد اليوم، الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي إلى جانب ممثلين عن وزارات الإسكان والمالية والتعليم العالي والثقافة والهجرة والسياحة والاثار وعدد من الجهات المعنية.

وأوضح الوزير ان العام المقبل سيشهد إطلاق العديد من الفعاليات المهمة وعلى رأسها افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه يجري دراسة إقامة معرض مؤقت لمجموعة من الاثار المصرية بمكان مؤمن بالجناح المصري بالمعرض ليبرز تفرد مصر ويعكس حضارتها العريقة، إلى جانب عرض ألاف من المستنسخات لزائري الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي.

وأضاف د. العناني أنه فيما يخص الحضور الرقمي فسيتم خلال المعرض تقديم بث مباشر لعدد من الأثار والمزارات السياحية والاثرية المصرية وفعاليات حيوية وعرض التقنية الخاصة بكارت السائح، مشيرا إلى امكانية تزويد الجناح المصري من الخارج بصور متنوعة لا تعكس فقط الحضارة المصرية ولكن أيضًا جمال مصر وروعتها حيث يمكن عرض صور محميات ومناظر طبيعية جذابة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 أنه يجري حاليا التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحديد الموضوعات والأنشطة التي سيتم التركيز عليها خلال مدة المعرض بحيث يتم عرض محتوى مختلف كل أسبوع، مشيرًا إلى أنه على تواصل مستمر مع إدارة معرض إكسبو دبي لوضع خريطة فعاليات قوية تركز على التطور الكبير الذي تشهده مصر وتجذب عددًا كبيرًا من زوار المعرض لزيارة الجناح المصرى.