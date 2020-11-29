أبطال "القاهرة كابول" يتواجدون في الغردقة.. لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - يُواصل صناع مسلسل "القاهرة كابول" تصوير المشاهد المُتبقية لهم كما يتواجد أبطال العمل حاليًا في الغردقة لتصوير المشاهد الخارجية لهم، كما انتهى المخرج حسام على من تصوير 70% من مشاهد المسلسل، ويتبقى فقط مشاهد سيتم تصويرها فى إحدى الدول الأوروبية.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المُقرر عرضه في رمضان 2021.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان طارق لطفي الدرامية مسلسل "بين عالمين"، وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ أحمد مدحت، بطولة هشام سليم، لقاء الخميسي، حازم سمير، أمير صلاح .