بسبب رفض صاحب العقار تعليق لافتة "هنا عاشت شادية".. ابنة شقيق شادية:"اليافطة ممكن تكون بتزعل"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت ناهد شاكر، ابنة شقيق الفنانة الراحلة شادية، استيائها الشديد بسبب رفض صاحب العقار الذي كانت تقيم فيه شادية، من وضع لافتة يُدون عليها عبارة "هنا عاشت شادية"، مُوضحة أن هذا الأمر غير مفهوم.

وأكدت ناهد شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامجه "التاسعة"، المذاع عبر شاشة التليفزيون المصري،

أنها لا تعرف لماذا يتصرف صاحب العقار بهذا الشكل، مُضيفة:"دي نية محلها القلب، معرفش إيه تفكيره. لكن هل محبة الناس دي كلها لشادية لا تشفع إن يتحط ليها لوحة قصاد بيتها".

وأشارت ناهد شاكر أن العمارة غير معروفة باسم شفيق، حيث حكت موقفًا يؤكد صحة كلامها، وهو أنها في أحد الأيام كانت تائهة، وكانت تبحث عن مكانٍ ما، وقامت بالسؤال عن كيفية الوصول لهذا المكان، فأخبرها أحدًا أنها إذا سارت من جانب عمارة شادية سوف تصل لهذا المكان.

وأضافت ناهد شاكر أنها لم تتواصل مع صاحب العقار فترة طويلة؛ لأن الشقة التي كانت تقيم فيها شادية كانت إيجار، وبعد وفاتها عادت الشقة لصاحبها، مُضيفة :"اليافطة ممكن تكون بتزعل".

وأوضحت ناهد شاكر أنها كانت تقيم في نفس العمارة مع عمتها الفنانة شادية، لافتة إلى أنها كانت تتمتع بمحبة كبيرة من جمهورها، وذلك بسبب صفاتها الحسنة.