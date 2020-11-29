بإطلالة عفوية.. هيدي كرم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة هيدي كرم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هيدي كرم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، ظهرت فيها بإبتسامة عفوية وحازت الصورة على الكثير من التعليقات والإعجاب من قبل جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.